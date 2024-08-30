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Сегодня, 21:55

Чесноков считает, что Рублев сможет победить Легечку

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина Андрея Рублева с Иржи Легечкой из Чехии в 3-м круге US Open.

«Думаю, что этот матч с Легечкой сложится для Рублева проще, чем предыдущий. Хотя Андрей проигрывал Иржи в Азии, но он его и побеждал в двух сетах. У Легечки встреча второго круга тоже была пятисетовой и по сценарию оказалась очень похожей на поединок Рублева.

Преодолев серьезную нагрузку в недавнем матче с Риндеркнехом, Рублев окреп психологически. Мне кажется, что во встрече с Легечкой Андрей сыграет хорошо и победит", — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Рублев занимает 6-е место в рейтинге АТР.

Источник: Vprognoze.ru
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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