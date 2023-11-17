Чесноков считает, что Рублеву нужно отдохнуть от тенниса

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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянин Андрей Рублев провел отличный сезон, однако ему нужно немного отдохнуть от тенниса, чтобы играть еще лучше в следующем году.
«Андрей провел отличный сезон, возможно, лучший в карьере. Он впервые выиграл турнир категории «Мастерс» и был близок к победе на еще одном, три раза вышел в четвертьфинал на турнирах Большого шлема и отобрался на Итоговый — это просто потрясающе. К Итоговому турниру он подошел физически неготовым, но в этом ничего страшного нет. Андрей очень фанатично относится к теннису, но мне кажется, что сейчас нужно от него немного отдохнуть, полежать где-нибудь на пляже. Я уверен, что это поможет ему разгрузиться и играть еще сильнее в следующем году», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
26-летний Рублев в «Красной группе» проиграл первые два матча, уступив Даниилу Медведеву (4:6, 2:6) и Карлосу Алькарасу (5:7, 2:6). 26-летний россиянин потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира.