Чесноков считает, что Рублеву нужно отдохнуть от тенниса

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянин Андрей Рублев провел отличный сезон, однако ему нужно немного отдохнуть от тенниса, чтобы играть еще лучше в следующем году.

«Андрей провел отличный сезон, возможно, лучший в карьере. Он впервые выиграл турнир категории «Мастерс» и был близок к победе на еще одном, три раза вышел в четвертьфинал на турнирах Большого шлема и отобрался на Итоговый — это просто потрясающе. К Итоговому турниру он подошел физически неготовым, но в этом ничего страшного нет. Андрей очень фанатично относится к теннису, но мне кажется, что сейчас нужно от него немного отдохнуть, полежать где-нибудь на пляже. Я уверен, что это поможет ему разгрузиться и играть еще сильнее в следующем году», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

26-летний Рублев в «Красной группе» проиграл первые два матча, уступив Даниилу Медведеву (4:6, 2:6) и Карлосу Алькарасу (5:7, 2:6). 26-летний россиянин потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира.