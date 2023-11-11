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Сегодня, 23:04

Чесноков считает, что Шевченко нечего было противопоставить Умберу в финале турнира в Метце

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на поражение россиянина Александра Шевченко от француза Уго Умбера в финале турнира в Метце.

«Умбер — это невероятный игрок, сейчас он играет на уровне топ-15 мира. Он может доставить проблемы любому игроку, начиная с [Новака] Джоковича. Когда я увидел, что он будет играть этот турнир, я сразу обозначил его как фаворита. Если говорить о сегодняшнем матче, то он очень здорово и коварно подавал, со своей подачи он развивал начало атак. Сегодня он во всем был немного лучше Шевченко. Шевченко нечего было противопоставить своему сопернику. Но он хороший игрок, и с ним, я думаю, в будущем лучшим игрокам мира будет непросто», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

25-летний француз выиграл свой четвертый титул ATP и первый с июня 2021 года. У 22-летнего Шевченко пока нет побед в турнирах уровня АТР.

Источник: https://tass.ru/sport/19261281
Теннис
Александр Шевченко
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