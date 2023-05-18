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18 мая, 14:28

Чесноков считает, что у Медведева есть преимущество в матче с Ханфманном

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче россиянина Даниила Медведева с немцем Янником Ханфманном в рамках 1/4 финала турнира в Риме.

«Медведев играет с каждым матчем все лучше и лучше. Чтобы обескуражить игрока, как это делал Ханфманн в матче против Рублева, — не думаю, что Яннику это удастся против Медведева. У Даниила есть преимущество в матче с Ханфманном. Он должен выиграть», — приводит «Чемпионат» слова Чеснокова.

Игра между Медведевым и Ханфманном пройдет 18 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. В матче четвертого круга немец одержал победу над другим представителем России Андреем Рублевым.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5106865-chesnokov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-medvedeva-s-hanfmanom-v-1-4-finala-turnira-v-rime.html
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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