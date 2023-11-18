Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:07

Чесноков считает, что в матче теннисистов Медведева и Синнера нет фаворита

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер имеют равные шансы на выход в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я видел, как играл Синнер, он играл здорово, но у него все матчи были тяжелыми. Мне кажется, при том, что Медведев проиграл ему два последних матча и что Синнер играет на своем поле, шансы у них 50 на 50, для меня нет фаворита в этом матче. Последние два матча между этими игроками были очень упорными, все решили один-два розыгрыша, думаю, так будет и в этот раз», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира АТР со второго места в Красной группе, с первого — Карлос Алькарас. За выход в финал россиянин поборется с Янником Синнер. Матч между теннисистами пройдет в субботу, 18 ноября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/19319377
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
0
Читайте также
Стала известна сумма призовых Медведева за групповой турнир ATP Finals 2023
Стала известна сумма призовых Медведева за групповой турнир ATP Finals 2023
В парке под Санкт-Петербургом нашли завернутого в одеяло младенца
Экс-полковник рассказал о вышедшем на свободу киллере Саше Солдате
Киллер Пустовалов вышел на свободу спустя 24 года тюрьмы
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Янчук считает, что Медведев может победить Синнера за счет стабильности

Тренер Алькараса считает, что Джокович — лучший теннисист в истории