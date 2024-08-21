Чесноков — об оправдании Синнера: «В этом мире есть абсолютная несправедливость к другим спортсменам»

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что итальянского теннисиста Янника Синнера оправдали после сдачи двух положительных допинг-тестов в марте этого года.

Итальянец был признан невиновным после исследований, которые подтвердили наличие в его организме клостебола.

«Сейчас его лишили очков и призовых за одну неделю. Если разобраться, этот препарат увеличивает мышечную массу. Я очень хорошо отношусь с Яннику Синнеру и к его тренеру Даррену Кэхиллу, но я вообще ничего не понимаю. Кто-то получает суровое наказание, а он на одну неделю. Все ли равны? Кого-то наказывают по полной программе, как Халеп.

Однажды Сирена Уильямс не сдала тест офицеру ВАДА. Если бы такая история была с любым другим спортсменом, то его бы дисквалифицировали. Ту же Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Вы офигели? У нее было ничтожество какое-то в организме. В этом мире есть абсолютная несправедливость к другим спортсменам», — сказал Чесноков «СЭ».

Независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце.