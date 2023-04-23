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Сегодня, 12:51

Чесноков считает Рублева фаворитом турнира в Баня-Луке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что Андрей Рублев уверенно побеждает в последних матчах, поэтому будет фаворитом в финальной встрече турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) против серба Душана Лайовича.

«Рублев будет фаворитом в финале этого турнира, он сейчас находится в неплохой форме. Жаль, что в финале он встретится не с Джоковичем, для меня остается загадкой, как Лайович победил его, не понимаю, чем он так удивил Джоковича? Рублев довольно уверенно выигрывал матчи, все в двух сетах, он играет быстрее соперника, так что, думаю, у него больше шансов будет», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч между Рублевым и Лайовичем пройдет 23 апреля, начало запланировано на 15:00 мск. В четвертьфинале Лайович обыграл своего соотечественника первую ракетку мира Новака Джоковича — 6:4, 7:6 (8:6).

Источник: https://tass.ru/sport/17587237
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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