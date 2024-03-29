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29 марта, 12:26

Чесноков считает Синнера фаворитом в матче с Медведевым

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что россиянину Даниилу Медведеву будет сложно победить итальянца Янника Синнера в полуфинальном матче в турнире в Майами.

«Медведеву будет очень сложно победить, Синнер сейчас находится на подъеме, он великолепно играет. Даня в последнее время постоянно ему проигрывал, поэтому психологическое преимущество тоже будет на стороне итальянца. Для меня Синнер — фаворит, но не абсолютный, шансы у Медведева будут, он тоже находится в хорошей форме, и исключать его победу нельзя», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Встреча между Медведевым и Синнером пройдет сегодня, 29 марта, начало — в 22.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча между Медведевым и Синнером.

Источник: https://tass.ru/sport/20390603
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Янник Синнер
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