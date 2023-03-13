Чесноков сравнил покрытие в Индиан-Уэлссе с грунтом

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал слова Даниила Медведева, раскритиковавшего покрытие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

«Буквально перед этим турниром покрытие в Индиан-Уэллсе было перекрашено. Это свежее сцепление должно быть очень быстрым, а здесь получается, что эта краска как будто с вкраплениями песка. И покрытие на самом деле можно сравнить с землей. Это все-таки хард, но очень медленный. Ощущение, что играешь не на харде, а на грунте. Кстати, медленное покрытие было и в Дохе с Дубаем. Такое покрытие очень любит Ига Швентек. Она там отлично себя чувствует. Здесь подачи таких игроков, как Изнер, которые летят с сумасшедшей скоростью обычно, замедляются. Тот же Кресси в первом круге проиграл 200-му в мире. По идее, если бы они играли на более быстром покрытии, Кресси комфортно выиграл бы, а получается, что на более медленном покрытии значение мощной подачи снижается. Думаю, Медведеву комфортно более быстрое покрытие, чем есть сейчас здесь», — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

В 1/8 финала «Мастерса» Медведев встретится с немцем Александром Зверевым.