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Сегодня, 13:59

Чесноков сравнил теннисиста Рублева с Агасси

Виталий Косик
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Андрей Рублев стал играть в стиле победителя восьми турниров Большого шлема американца Андре Агасси.

«В последнее время Рублев здорово играет и показывает хорошие результаты. Он стал играть очень быстро, как в настольном теннисе, и это очень обескураживает игроков. Андрей играет настолько неожиданно и непредвиденно, как когда-то это делал Андре Агасси, в таком же стиле. Самое главное, что он нашел свой ритм и уверенность», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

23 июля Рублев обыграл четвертую ракетку мира норвежца Каспера Рууда в финале турнира в Бостаде.

Источник: ТАСС
Теннис
Андре Агасси
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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