Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

2 октября, 23:28

Чесноков уверен, что Медведев и Рублев попадут на Итоговый турнир ATP

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил шансы российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева на попадание на Итоговый турнир АТР.

«У меня нет сомнений в том, что Медведев и Рублев отберутся на Итоговый турнир. В этом году они неплохо играли, Даня доходил до финала и до полуфинала турниров «Большого шлема», Андрей выиграл один «мастерс» и один раз играл в финале. Думаю, Медведев туда попадет, даже если все проиграет в первом круге, а Рублеву надо хорошо сыграть на оставшихся «мастерсах», но я думаю, что ему это по силам», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Итоговый турнир ATP пройдет с 10 по 17 ноября в Турине. На данный момент на него отобрались итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Вратарь Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной»
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович — о допинговом деле Синнера: «Очевидно, что наша система не работает»
Медведев во втором круге турнира в Шанхае сыграет с Уайлдом, которому уступил на «Ролан Гаррос»-2023
Синнер сыграет с Даниэлем Таро в турнире в Шанхае
Рублев рассказал, что избежал ампутации после US Open
Алькарас стал чемпионом турнира в Пекине после победы над Синнером
«В следующий раз перекрашусь в блондина и напишу «Ботик». Медведев о противостоянии с Алькарасом и Синнером
Сегодня
Вчера
Неделя