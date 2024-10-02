Чесноков уверен, что Медведев и Рублев попадут на Итоговый турнир ATP

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил шансы российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева на попадание на Итоговый турнир АТР.

«У меня нет сомнений в том, что Медведев и Рублев отберутся на Итоговый турнир. В этом году они неплохо играли, Даня доходил до финала и до полуфинала турниров «Большого шлема», Андрей выиграл один «мастерс» и один раз играл в финале. Думаю, Медведев туда попадет, даже если все проиграет в первом круге, а Рублеву надо хорошо сыграть на оставшихся «мастерсах», но я думаю, что ему это по силам», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Итоговый турнир ATP пройдет с 10 по 17 ноября в Турине. На данный момент на него отобрались итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.