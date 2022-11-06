Чесноков уверен, что Медведев подойдет к Итоговому турниру ATP в оптимальной форме

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева на итоговом турнире ATP.

«Два последних турнира — в Вене и Париже — Медведев провел на очень хорошем уровне. Если он продолжит в том же духе, то на Итоговом турнире сможет пройти далеко. Даниил находится в хорошем тонусе, играет с настроением. И самое главное — травма, из-за которой он снялся с турнира в Казахстане, его не тревожит. Когда человек двигается по корту свободно, без ограничений, это видно сразу.

То, что Медведев неожиданно проиграл во Франции австралийцу Де Минауру, переоценивать не стоит. В последнее время он провел много матчей, мог произойти одиночный сбой. До начала Итогового турнира остается еще неделя: этого достаточно, чтобы отдохнуть и восстановиться. У Даниила опытная и профессиональная команда. Я не сомневаюсь, что к этим соревнованиям она подведет его в оптимальной форме», — приводит Betonmobile слова Чеснокова.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.