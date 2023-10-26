Чесноков уверен, что Рублев отберется на итоговый турнир ATP

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил шансы российского теннисиста Андрея Рублева отобраться на итоговый турнир ATP.

«Я думаю, Андрей отберется на Итоговый турнир, даже если сейчас начнет проигрывать все матчи подряд. Иногда по ходу сезона у него были неудачные выступления, но он на трех турнирах Большого шлема доходил до четвертьфинала, выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, дошел до финала в Шанхае, поэтому его попадание будет абсолютно закономерным. Только какое-то фантастическое стечение обстоятельств может ему помешать, но этого не случится, поэтому ждем, когда Андрей официально станет участником Итогового турнира», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Итоговый турнир ATP состоится с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).