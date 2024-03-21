Чесноков включил Медведева в число фаворитов турнира в Майами

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказался о шансах Даниила Медведева на турнире ATP в Майами.

28-летний спортсмен является действующим победителем соревнований. В прошлом году четвертая ракетка мира обыграл в финале итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).

«Турнир в Майами всегда собирает лучших игроков мира, будет очень много интересных матчей. В первую очередь я бы выделил Алькараса, Синнера и Медведева, для меня это главные фавориты, за ними идут все остальные. Даниил умеет здесь играть, все-таки в прошлом году он здесь победил, обыграв в финале Синнера, но сейчас Синнер совершенно другой игрок. Медведев находится в хорошей форме, он здорово передвигается по корту, атакует, но у него есть проблемы с подачами, посмотрим, как он выступит», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Турнир в Майами стартовал 20 марта. Во втором круге соперником Медведева стал представитель Венгрии Мартон Фучович. Игра между теннисистами состоится 22 марта в 18.00 мск.