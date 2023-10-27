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27 октября, 22:20

Чесноков выделил ключевой момент в матче Медведева и Хачанова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился впечатлениями от встречи российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова на турнире в австрийской Вене.

«Этот матч по сценарию был очень похож на встречу Медведева и Хачанова на турнире в Майами. В первом сете Даниил сделал ранний брейк, а Карен как будто приспосабливался к игре соперника. Второй сет Хачанов отыграл просто потрясающе. Он так давил, что Медведев бегал даже не по краю площадки, а практически за краем. А в начале третьего сета Карен немного потерял концентрацию, и Даниил воспользовался этим и снова сделал ранний брейк. Затем самая большая интрига была при счете 5:3 в пользу Медведева на его подаче. Хачанов отлично исполнил прием слева кроссом. Даниил еле-еле вытащил этот мяч и дальше ему нужно было только угадывать. И он побежал вправо. А Карен сыграл обратным кроссом влево, но попал в сетку. Это была очень грубая невынужденная ошибка в такой важный момент. И на этом все закончилось», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Медведев в трех сетах обыграл Хачанова в 1/4 финала турнира в Вене со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11253917-chesnokov-vydelil-klyuchevoj-moment-v-matche-medvedeva-i-hachanova.html
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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