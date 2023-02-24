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Сегодня, 13:08

Чесноков высказался о физической готовности Медведева

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отметил выносливость россиянина Даниила Медведева.

«Медведев как марафонец. Он выдерживает длительные розыгрыши, умеет играть сложные даже пятисетовые матчи. Даниил хорошо готов физически. И чем он больше играет, тем кажется, что и лучше. Когда Медведев взлетал в рейтинге несколько лет назад, то он играл турнир за турниром и доходил до решающих матчей неделю за неделей. Так было на американских турнирах, где он постоянно играл в финальных стадиях», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

На прошлой неделе российский теннисист стал победителем турнира АТР-500 в Роттердаме. Сегодня, 24 февраля, Медведев сыграет в полуфинале турнира АТР-250 в Дохе против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chesnokov-otmetil-fizicheskuyu-gotovnost-medvedeva/
Теннис
Даниил Медведев
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