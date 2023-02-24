Чесноков высказался о физической готовности Медведева

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отметил выносливость россиянина Даниила Медведева.

«Медведев как марафонец. Он выдерживает длительные розыгрыши, умеет играть сложные даже пятисетовые матчи. Даниил хорошо готов физически. И чем он больше играет, тем кажется, что и лучше. Когда Медведев взлетал в рейтинге несколько лет назад, то он играл турнир за турниром и доходил до решающих матчей неделю за неделей. Так было на американских турнирах, где он постоянно играл в финальных стадиях», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

На прошлой неделе российский теннисист стал победителем турнира АТР-500 в Роттердаме. Сегодня, 24 февраля, Медведев сыграет в полуфинале турнира АТР-250 в Дохе против канадца Феликса Оже-Альяссима.