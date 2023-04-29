Чесноков высказался о перспективах молодых российских теннисистов Шевченко и Андреевой

Бывшая девятая ракетка Андрей Чесноков поделился мнением о выступлении на турнире в Мадриде молодых российских теннисистов Александра Шевченко и Мирры Андреевой.

«Александр Шевченко произвел невероятное впечатление. Он обыграл очень сильного Иржи Легечку. А Легечка ведь, хотя и молодой, но у Рублева были очень большие трудности в матчах с ним. А Александр отдал ему лишь два гейма за всю встречу. Это что-то нереальное. Думаю, что в ближайшее время он должен войти в топ-50. Очень удивила меня Мирра Андреева. Она за последнее время выиграла два турнира ITF. А в Мадриде Андреева обыграла вначале финалистку Открытого чемпионата США Лейлу Фернандес, а потом 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю. И у нее есть хорошие шансы пройти дальше», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В третьем круге турнира в Мадриде 22-летний Шевченко сыграет против соотечественника Даниила Медведева. 16-летняя Андреева в 1/8 турнира WTA 1000 встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.