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Сегодня, 10:27

Чесноков высказался о победе Медведева над Синнером в финале турнира в Майами

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над итальянцем Янником Синнером в финале турнира в Майами.

«Медведев знает, как играть против Синнера. Даня обыграл Янника не только здесь, но и в Роттердаме и на других «Мастерсах». Постоянно его обыгрывает. У Медведева есть уверенность, когда играет против Синнера. У итальянца есть удары, которые создают большие сложности для многих игроков, но не для Медведева. Даниил все достает — как стенка, возвращает все мячи. И, конечно, Синнера все это выбивает. Все было достаточно комфортно для Даниила. Синнер не выдерживал длинных розыгрышей. Я не знаю, как нужно играть, чтобы обыграть сегодняшнего Медведева», — приводит «Чемпионат» слова Чеснокова.

2 апреля Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами. В этом сезоне 27-летний российский теннисист также становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, и Дубае.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5054677-andrej-chesnokov-vyskazalsya-o-pobede-medvedeva-nad-sinnerom-v-finale-mastersa-v-majami.html
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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