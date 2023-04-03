Чесноков высказался о победе Медведева над Синнером в финале турнира в Майами

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над итальянцем Янником Синнером в финале турнира в Майами.

«Медведев знает, как играть против Синнера. Даня обыграл Янника не только здесь, но и в Роттердаме и на других «Мастерсах». Постоянно его обыгрывает. У Медведева есть уверенность, когда играет против Синнера. У итальянца есть удары, которые создают большие сложности для многих игроков, но не для Медведева. Даниил все достает — как стенка, возвращает все мячи. И, конечно, Синнера все это выбивает. Все было достаточно комфортно для Даниила. Синнер не выдерживал длинных розыгрышей. Я не знаю, как нужно играть, чтобы обыграть сегодняшнего Медведева», — приводит «Чемпионат» слова Чеснокова.

2 апреля Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами. В этом сезоне 27-летний российский теннисист также становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, и Дубае.