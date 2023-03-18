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Сегодня, 11:14

Чесноков: «Осьминог Медведев снова затянет Тиафо в свои сети»

Виталий Косик
Корреспондент
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Знаменитый российский теннисист Андрей Чесноков высказался о предстоящем полуфинале престижного турнира АТР в Индиан-Уэллс, где сыграют Даниил Медведев и американец Фрэнсис Тиафо.

«Тиафо играет так хитро, так неожиданно. У него такие удары — бомбы. Если посмотреть последний их матч, то на US Open Тиафо играл в зоне комфорта, пока не встретился с Медведевым. Там комфорт сразу же закончился, улетучился. Думаю, российский осьминог снова затянет его в свои сети», — приводит слова Чеснокова «Газета.ру».

Матч состоится в субботу, 18 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/18/19997323.shtml
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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