Чесноков: «Медведев себя зарекомендовал как игрок, за которого россияне могут болеть. Сейчас он играет уникально»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира в Майами.

«Был достаточно интересный матч против Хачанова. Бились до самого конца. Конечно, Хачанову было крайне тяжело играть против Медведева, потому что он затягивал в длинные розыгрыши. Даниил в этом плане чувствует себя королем. Медведев себя зарекомендовал как игрок, за которого россияне могут болеть. Сейчас он играет уникально. Я вообще болею за Даниила. Интересно наблюдать за его возможностями. Мне хочется, чтобы все российские теннисисты брали титулы. Но если они будут играть друг с другом в финалах, это неинтересно. Все-таки хочется интернациональный финал», — цитирует Чеснокова Sport24.

В решающем матче турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.