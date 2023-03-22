Чесноков заявил, что Медведеву стоит уделить внимание тренировкам

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву нужно уделить время работе над элементами.

«Кроме того, что игрок выступает на соревнованиях, ему нужно работать над элементами, над техникой, подачей, ударом справа, слева. Это естественный процесс работы и тренировок. Медведев, много и успешно играл на турнирах, но, допустим, сыграл в Роттердаме, а потом уже сразу шел следующий турнир, и там он мог работать только над чувством мяча и привыканию к новому корту. Ничего страшного, если в Майами он проиграет рано, нужна какая-то работа», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В текущем сезоне Медведев стал победителем трех турниров. На данный момент он занимает пятое место в мировом рейтинге АТР.