Чесноков — о поражении Рублева от Алькараса: «Андрей просто развалился»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» поражение Андрея Рублева от испанца Карлоса Алькараса (5:7, 2:6) во втором матче на Итоговом турнире ATP.

«Мое мнение — Андрей просто развалился. В первом сете они изучали друг друга. Со счета 5:4 в первом сете Рублев перестал быть Рублевым. Из тридцати мячей он взял, может быть, мячей шесть. Все покатилось в другую сторону. Честно говоря, ожидал большего. Но ничего страшного. Конец сезона. Может, он устал. Рублев провел хороший сезон для себя. Это лучший его сезон. Держать форму игроку-одиночнику очень сложно. В этом году он очень здорово провел много турниров», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В первом матче на турнире в Турине Рублев проиграл Даниилу Медведеву, Алькарас уступил Александру Звереву.

Немец и россиянин сыграют между собой в следующем матче группы B. Их встреча состоится 15 ноября. Начало — в 23.00 мск.