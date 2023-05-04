Чесноков заявил, что в матче между Карацевым и Чжан Чжичжэнем не было интриги

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что интрига в четвертьфинальном матче турнира в Мадриде между россиянином Асланом Карацевым и китайцем Чжан Чжичжэнем исчезла после первого сета.

«Матч был скучным, если в первом сете еще была какая-то интрига, то во втором все стало очевидно. Китаец просто сдулся, ему не хватило сил на второй сет, он сделал массу ошибок. Карацев давно так уверенно и хорошо не играл, у него был один блестящий сезон, но потом результаты пошли на спад», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В полуфинале турнира россиянин встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

29-летний Карацев является победителем трех турниров АТР в одиночном разряде.