Медведев прокомментировал победу над Синнером в четвертьфинале турнира в Вене

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале турнира в Вене (6:4, 6:2).

«Янник — топ-теннисист, способный доставить проблемы буквально любому сопернику. Я очень доволен своим выступлением. Подавал невероятно хорошо, почти не допускал невынужденных ошибок, стабильно играл на задней линии. Все сработало, и я очень рад.

В целом я показал тот же уровень, что был в Астане. Очень доволен, ведь давно пытался его найти. Играя таким образом, я могу брать крупнейшие титулы. Надеюсь сделать это и в следующих двух матчах», — приводит слова Медведева сайт ATP.

В полуфинале турнира ATP 500 в Вене 26-летний россиянин встретится с Григором Димитровым из Болгарии.