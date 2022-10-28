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Сегодня, 20:18

Медведев — о победе над Синнером: «Давно пытался найти этот уровень игры»

Медведев прокомментировал победу над Синнером в четвертьфинале турнира в Вене
Анна Горшкова
Корреспондент
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Четвертая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале турнира в Вене (6:4, 6:2).

«Янник — топ-теннисист, способный доставить проблемы буквально любому сопернику. Я очень доволен своим выступлением. Подавал невероятно хорошо, почти не допускал невынужденных ошибок, стабильно играл на задней линии. Все сработало, и я очень рад.

В целом я показал тот же уровень, что был в Астане. Очень доволен, ведь давно пытался его найти. Играя таким образом, я могу брать крупнейшие титулы. Надеюсь сделать это и в следующих двух матчах», — приводит слова Медведева сайт ATP.

В полуфинале турнира ATP 500 в Вене 26-летний россиянин встретится с Григором Димитровым из Болгарии.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-sinner-vienna-2022-friday
Теннис
Даниил Медведев
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