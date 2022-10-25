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Сегодня, 08:49

Медведев — об отцовстве: «Меня это не отвлекает, теперь буду стараться выкладываться ради дочери»

Медведев заявил, что рождение дочери не отвлекает его от тенниса
Анна Горшкова
Корреспондент
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Четвертая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал то, что стал отцом.

«Все очень хорошо. К слову, я не единственный, кто недавно стал отцом, Рафа, например, тоже. На самом деле, в последнее время в Туре стало очень много родителей. Думаю, лично меня это отвлекать не будет. Я сохраняю мотивацию и буду делать все, что в моих силах.

Я буду стараться выкладываться ради дочери. Конечно, я буду часто вдали от дома, но постараюсь периодически брать с собой семью в поездки. Насчет Австралии пока непонятно, потому что есть проблемы с визой жены, но мы постараемся ее решить», — приводит слова Медведева Ubitennis.

Россиянин объявил о том, что стал отцом 15 октября. 26-летний Медведев женат с 2018 года, его супруга — бывшая теннисистка Дарья Чернышкова.

На этой неделе теннисист сырает на турнире в Вене. Первый матч он проведет 26 октября против грузина Николоза Басилашвили.

Источник: https://www.ubitennis.com/blog/2022/10/24/medvedev-non-e-stato-un-anno-facile-fino-a-sabato-non-mi-sono-allenato-al-100/
Теннис
Даниил Медведев
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