Медведев заявил, что рождение дочери не отвлекает его от тенниса

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал то, что стал отцом.

«Все очень хорошо. К слову, я не единственный, кто недавно стал отцом, Рафа, например, тоже. На самом деле, в последнее время в Туре стало очень много родителей. Думаю, лично меня это отвлекать не будет. Я сохраняю мотивацию и буду делать все, что в моих силах.

Я буду стараться выкладываться ради дочери. Конечно, я буду часто вдали от дома, но постараюсь периодически брать с собой семью в поездки. Насчет Австралии пока непонятно, потому что есть проблемы с визой жены, но мы постараемся ее решить», — приводит слова Медведева Ubitennis.

Россиянин объявил о том, что стал отцом 15 октября. 26-летний Медведев женат с 2018 года, его супруга — бывшая теннисистка Дарья Чернышкова.

На этой неделе теннисист сырает на турнире в Вене. Первый матч он проведет 26 октября против грузина Николоза Басилашвили.