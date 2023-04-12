Чилиец Харри в третьем круге турнира в Монте-Карло сыграет с Циципасом

Чилиец Николас Харри обыграл австралийца Алексея Попырина (3:6, 7:5, 6:4) во втором круге турнира в Монте-Карло. В другом матче итальянец Янник Синнер вышел в следующий раунд в результате отказа аргентинца Диего Шварцмана.

В третьем круше Харри сыграет со Стефаносом Циципасом, а Синнер встретится с Хубертом Хуркачем.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 3:6, 7:5, 6:4

Янник Синнер (Италия, 7) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:0, 3:1 отказ 2-го игрока