Чорич проиграл Баэсу в полуфинале турнира в Уинстон-Салеме

Определился второй финалист турнира в Уинстон-Салеме. Аргентинский теннисист Себастьян Баэс в трех сетах он переиграл хорвата Борну Чорича.

В финале Баэс встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой, который вышел в финал из-за того, что американец Себастьян Корда снялся с турнира.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 760 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 6) — Борна Чорич (Хорватия, 1) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2)