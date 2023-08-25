Чорич сыграет с Баэсом в полуфинале турнира в Уинстон-Салеме

Хорватский теннисист Борна Чорич одержал победу в 1/4 финала турнира в Уинстон-Салеме. В двух сетах он обыграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло — 6:3, 6:1. В другом матче аргентинец Себастьян Баэс выиграл у серба Ласло Джере — 6:3, 6:0. Уинстон-Салем (США) Турнир ATP Winston-Salem Open Призовой фонд 760 930 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Себастьян Баэс (Аргентина, 6) — Ласло Джере (Сербия, 4) — 6:3, 6:0 Борна Чорич (Хорватия, 1) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — 6:3, 6:1