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Сегодня, 16:28

Карацев обыграл Чжана и вышел во второй круг турнира в Алма-Ате

Сергей Разин
корреспондент
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира в Алма-Ате обыграл китайца Чжана Чжичжэня со счетом 6:4, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 31-летнего россиянина 13 эйсов, 2 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге Карацев встретится с победителем матча Александр Шевченко (Казахстан) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 036 700 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) — 6:4, 7:6 (7:2)

Аслан Карацев

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