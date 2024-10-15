Карацев обыграл Чжана и вышел во второй круг турнира в Алма-Ате

Сегодня, 16:28
Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира в Алма-Ате обыграл китайца Чжана Чжичжэня со счетом 6:4, 7:6 (7:2).
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 31-летнего россиянина 13 эйсов, 2 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.
Во втором круге Карацев встретится с победителем матча Александр Шевченко (Казахстан) — Михаил Кукушкин (Казахстан).
Алма-Ата (Казахстан)
Турнир ATP Almaty Open
Призовой фонд 1 036 700 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия, Q) — Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) — 6:4, 7:6 (7:2)