Рублев сыграет с Чжичжэнем во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 19:57
Стал известен соперник российского теннисистка Андрея Рублева во втором круге «мастерса» в Цинциннати.
Россиянин сыграет с китайцем Чжан Чжичжэнем, который на старте турнира победил француза Джованни Мпетши Перрикара со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
Счет в личных встречах Рублева и Чжичжэня 2-0 в пользу 6-й ракетки мира.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Чжан Чжичжэнь (Китай) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:3, 7:6 (7:4)