Рублев сыграет с Чжичжэнем во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Стал известен соперник российского теннисистка Андрея Рублева во втором круге «мастерса» в Цинциннати.

Россиянин сыграет с китайцем Чжан Чжичжэнем, который на старте турнира победил француза Джованни Мпетши Перрикара со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Счет в личных встречах Рублева и Чжичжэня 2-0 в пользу 6-й ракетки мира.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:3, 7:6 (7:4)