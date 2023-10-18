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Сегодня, 07:38

Чжичжэнь победил Хуркача и сыграет с Карацевым во втором круге турнира в Токио

Ана Горшкова
Корреспондент
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Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь обыграл поляка Хуберта Хуркача в первом круге турнира ATP 500 в Токио.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 2 часа 14 минут.

57-я ракетка мира Чжичжэнь 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету 11-й ракетки мира Хуркача 5 эйсов, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге турнира Чжичжэнь сыграет с россиянином Асланом Карацевым.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Хуберт Хуркач (Польша) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Аслан Карацев
Хуберт Хуркач
0
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