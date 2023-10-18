Чжичжэнь победил Хуркача и сыграет с Карацевым во втором круге турнира в Токио

Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь обыграл поляка Хуберта Хуркача в первом круге турнира ATP 500 в Токио. Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 2 часа 14 минут. 57-я ракетка мира Чжичжэнь 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету 11-й ракетки мира Хуркача 5 эйсов, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Во втором круге турнира Чжичжэнь сыграет с россиянином Асланом Карацевым. Токио (Япония) Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Призовой фонд 2 013 940 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Чжан Чжичжэнь (Китай) — Хуберт Хуркач (Польша) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:4)