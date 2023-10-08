Чжичжэнь стал первым китайским игроком, вышедшим в 1/8 финала «мастерса» в Шанхае

Китаец Чжан Чжичжэнь обыграл американца Брэндона Накашиму в третьем круге «мастерса» в Шанхае. Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут. Чжичжэнь стал первым китайским игроком, вышедшим в 1/8 финала «мастерса» в Шанхае. Следующим его соперником станет Хуберт Хуркач (Польша). Шанхай (Китай) Турнир ATP Rolex Shanghai Masters Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Чжан Чжичжэнь (Китай) — Брэндон Накашима (США) — 7:6 (7:2), 6:2