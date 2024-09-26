Котов вышел во второй круг турнира в Пекине

Сегодня, 10:48
Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Пекине обыграл китайца Чжоу Йи со счетом 1:6, 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету 25-летнего россиянина 2 эйса, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Во втором круге Котов встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Флавио Коболли (Италия).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Павел Котов (Россия, Q) — Чжоу Йи (Китай, WC) — 1:6, 6:3, 7:5