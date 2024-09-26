Котов вышел во второй круг турнира в Пекине

Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Пекине обыграл китайца Чжоу Йи со счетом 1:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету 25-летнего россиянина 2 эйса, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Во втором круге Котов встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Флавио Коболли (Италия). Пекин (Китай) Турнир ATP China Open Призовой фонд 3 720 165 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Павел Котов (Россия, Q) — Чжоу Йи (Китай, WC) — 1:6, 6:3, 7:5