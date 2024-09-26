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Сегодня, 10:48

Котов вышел во второй круг турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
Павел Котов.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Пекине обыграл китайца Чжоу Йи со счетом 1:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету 25-летнего россиянина 2 эйса, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Котов встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Флавио Коболли (Италия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия, Q) — Чжоу Йи (Китай, WC) — 1:6, 6:3, 7:5

Павел Котов

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