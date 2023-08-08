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Сегодня, 15:52

Циципас: «Я люблю своего отца и хочу, чтобы он был частью того путешествия, которое мы построили вместе»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас объяснил, почему решил дать отпуск своему отцу, Апостолосу Циципасу, перед турниром в Торонто.

«Прямо сейчас у моего отца отпуск. У него не было выходных с тех пор, как мне исполнилось 12 лет. Поэтому я думаю, что для него очень полезно немного отдохнуть от корта. Конечно же, я люблю его и хочу, чтобы он был частью того путешествия, которое мы построили вместе. Он никуда не денется, он все еще с нами и следует нашему пути», — приводит Tennis Infinity слова Циципаса.

Также спортсмен прокомментировал ситуацию с возвращением в его команду Марка Филиппуссиса.

«Настало время продолжать исследовать новые вещи. Я хочу узнать как можно больше, чтобы максимизировать свою карьеру, потому что временами я чувствовал застой», — добавил он.

Ранее стало известно, что Циципас возобновил работу с Филиппуссисом, с которым прекратил сотрудничество в мае этого года. Отмечалось, что австралийский специалист будет сопровождать теннисиста на большинстве турнирах до конца сезона, однако Апостолос Циципас отправится с сыном на Открытый чемпионат США.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/tsitsipas-explains-coaching-situation-after-giving-father-time-off
Стефанос Циципас
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