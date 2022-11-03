Циципас обыграл Муте и вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Сегодня, 23:29
Греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге турнира в Париже обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:3, 7:6, (7:3).
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. На счету грека 3 эйса и один реализованный брейк-пойнт из 6.
В четвертьфинале Циципас встретится с победителем матча Пабло Карреньо Буста (Испания) — Томми Пол (США).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Корантен Муте (Франция, Q) — 6:3, 7:6 (7:3)