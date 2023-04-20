Циципас обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Сегодня, 16:02
Испанец Алехандро Давидович Фокина обыграл финна Эмиля Руусувуори (6:4, 7:5) в третьем круге турнира в Барселоне.
Испанец в четвертьфинале сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 1) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 13).
В параллельном матче греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл канадца Дениса Шаповалова (6:3, 6:2). В следующем раунде он встретится с Алексом Де Минауром.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 10) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 7:5
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Денис Шаповалов (Канада, 14) — 6:3, 6:2