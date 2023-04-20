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Сегодня, 16:02

Циципас обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Виктория Кравченко
Стефанос Циципас.
Фото Global Look Press
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Испанец Алехандро Давидович Фокина обыграл финна Эмиля Руусувуори (6:4, 7:5) в третьем круге турнира в Барселоне.

Испанец в четвертьфинале сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 1) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 13).

В параллельном матче греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл канадца Дениса Шаповалова (6:3, 6:2). В следующем раунде он встретится с Алексом Де Минауром.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 10) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 7:5

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Денис Шаповалов (Канада, 14) — 6:3, 6:2

Денис Шаповалов
Стефанос Циципас
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