Циципас обыграл Сонего и вышел в 1/8 финала турнира в Риме

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге турнира ATP в Риме (Италия) — 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Циципас сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. На счету Сонего 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 нереализованных брейк-пойнта. В следующем круге Циципас сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 18) — Фрэнсис Тиафо (США, 12). Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Стефанос Циципас (Греция, 5) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 7:6 (7:3)