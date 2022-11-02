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Сегодня, 14:41

Циципас победил Эванса во втором круге «Мастерса» в Париже

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас победил представителя Великобритании во втором круге теннисного турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.

Следующим соперником Циципаса станет победитель матча Корантен Муте (Франция, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 12).

Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:3, 6:4

Стефанос Циципас
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