Циципас победил Оже-Альяссима и вышел в третий круг «мастерса» в Париже

Грек Стефанос Циципас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 6:3, 7:6 (7:4). Встреча длилась 1 час 51 минуту. В третьем круге 7-й сеянный на турнире ATP-1000 сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Александр Зверев (Германия, 10). Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 779 335 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Стефанос Циципас (Греция, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 7:6 (7:4)