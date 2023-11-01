Циципас победил Оже-Альяссима и вышел в третий круг «мастерса» в Париже

Сегодня, 18:21
Грек Стефанос Циципас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 6:3, 7:6 (7:4). Встреча длилась 1 час 51 минуту.
В третьем круге 7-й сеянный на турнире ATP-1000 сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Александр Зверев (Германия, 10).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 7:6 (7:4)