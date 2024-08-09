Циципас поблагодарил своего отца за тренерское сотрудничество

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Греческий теннисист Стефанос Циципас подтвердил, что больше не будет тренироваться под руководством своего отца Апостолоса Циципаса.
«С тяжелым сердцем сообщаю, что мое тренерское сотрудничество с отцом подошло к концу. Я предпочитаю, чтобы он был со мной только в роли отца. В течение последних нескольких лет он пытался тренировать меня, правильно воспитать и дать мне знания и мудрость как на корте, так и за его пределами. Я благодарен ему за это. Благодарю его за жертвы, боль и страдания, которые он перенес, чтобы добиться успеха», — написал Циципас в своих соцсетях.
Спортсмен отметил, что считает успешным сотрудничество со своим отцом. По словам грека, Апостолос продолжит путешествовать с ним, чтобы помогать ему за пределами корта.
В четверг, 8 августа, после поражения от 576-й ракетки мира Кеи Нисикори из Японии во втором раунде турнира в Монреале Циципас раскритиковал своего отца и заявил, что заслуживает тренера, который слушает и слышит его.