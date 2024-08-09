Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:30

Циципас поблагодарил своего отца за тренерское сотрудничество

Алина Савинова
Telegram Дзен

Греческий теннисист Стефанос Циципас подтвердил, что больше не будет тренироваться под руководством своего отца Апостолоса Циципаса.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что мое тренерское сотрудничество с отцом подошло к концу. Я предпочитаю, чтобы он был со мной только в роли отца. В течение последних нескольких лет он пытался тренировать меня, правильно воспитать и дать мне знания и мудрость как на корте, так и за его пределами. Я благодарен ему за это. Благодарю его за жертвы, боль и страдания, которые он перенес, чтобы добиться успеха», — написал Циципас в своих соцсетях.

Спортсмен отметил, что считает успешным сотрудничество со своим отцом. По словам грека, Апостолос продолжит путешествовать с ним, чтобы помогать ему за пределами корта.

В четверг, 8 августа, после поражения от 576-й ракетки мира Кеи Нисикори из Японии во втором раунде турнира в Монреале Циципас раскритиковал своего отца и заявил, что заслуживает тренера, который слушает и слышит его.

Теннис
Стефанос Циципас
2
Обсудить
Читайте также
Александр Вучич раскритиковал судейство в матче Сербия — США на Олимпиаде
Захар Петров не смог завоевать медаль Олимпиады-2024 в каноэ-одиночке
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас прекратил сотрудничество со своим отцом Апостолосом