Циципас почтил память дедушки — экс-футболиста сборной СССР Сергея Сальникова

Греческий теннисист Стефанос Циципас почтил память своего дедушки — олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по футболу Сергея Сальникова.

«Мы чтим вечное наследие Сергея Сальникова. Его следы на футбольном поле — это история о мужестве, славе и самой красивой игре», — написал Циципас в соцсети X.

Циципас является сыном советской, а затем греческой теннисистки Юлии Сальниковой. Отец Стефаноса — грек Апостолос Циципас. 25-летний теннисист владеет греческим, русским и английским языками.

Сергей Сальников ушел из жизни в 1984 году в возрасте 58 лет. Он был игроком сборной СССР, в составе которой выиграл Олимпиаду-1956, а на клубом уровне выступал за «Спартак», «Зенит» и «Динамо».