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Сегодня, 14:43

Циципас — о молодых игроках в туре: «Не беспокоюсь и не боюсь»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о молодых игроках в АТР-туре.

«Я не беспокоюсь и не боюсь. Эти молодые ребята являются фантастическим стимулом, но я тоже еще молод. У нас будет возможность долгое время бросать вызов друг другу, и это будет очень увлекательно. Голову точно не опущу, хотя очень их уважаю», — приводит Tennis Infinity слова Циципаса.

24-летний греческий теннисист является финалистом двух турниров «Большого шлема» и победителем 9 турниров АТР в одиночном разряде. На данный момент он занимает 5-е место в мировом рейтинге АТР.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/not-worried-or-afraid-tsitsipas-on-rising-youngsters-in-tennis
Теннис
Стефанос Циципас
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