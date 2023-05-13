Циципас — о молодых игроках в туре: «Не беспокоюсь и не боюсь»

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о молодых игроках в АТР-туре.

«Я не беспокоюсь и не боюсь. Эти молодые ребята являются фантастическим стимулом, но я тоже еще молод. У нас будет возможность долгое время бросать вызов друг другу, и это будет очень увлекательно. Голову точно не опущу, хотя очень их уважаю», — приводит Tennis Infinity слова Циципаса.

24-летний греческий теннисист является финалистом двух турниров «Большого шлема» и победителем 9 турниров АТР в одиночном разряде. На данный момент он занимает 5-е место в мировом рейтинге АТР.