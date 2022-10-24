Циципас поздравил Руне с победой на турнире в Стокгольме

Греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил датчанина Хольгера Руне с победой на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

«Поздравляю Хольгера и его команду с тем, что он украл у меня победу. Они делают действительно хорошую работу, и его победа является заслуженной. Мы проводили тренировки в Академии Муратоглу. Ты играл невероятно хорошо, оставайся скромным и продолжай в том же духе», — цитирует Tennisworld Циципаса.

23 октября 19-летний Руне обыграл теннисиста из Греции в финале турнира в Стокгольме. Датчанин выиграл второй титул в карьере и первый на харде.