Циципас прекратил сотрудничество со своим отцом Апостолосом

11-я ракетка мира Стефанос Циципас больше не работает со своим отцом Апостолосом Циципасом, который был его тренером, сообщает греческий журналист Вики Георгату.

В четверг, 8 августа, после поражения от 576-й ракетки мира Кеи Нисикори из Японии во втором раунде турнира в Монреале Циципас раскритиковал своего отца и заявил, что заслуживает тренера, который слушает и слышит его. Грек отмечал, что у него в последние несколько дней были проблемы с форхендом, из-за чего у него возник конфликт с Апостолосом во время матча в Канаде.

25-летний теннисист является финалистом двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции-2021 и Открытый чемпионат Австралии-2023), а также победителем 13 турниров ATP (из них 11 — в одиночном разряде).