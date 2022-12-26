Циципас признался, что чувствует себя в Австралии как дома

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями об Открытом чемпионате Австралии и стране, в которой он проходит.

«Австралия в некотором роде кажется мне домом. Приезжая сюда, я чувствую себя очень хорошо, много здесь кажется мне знакомым. Мне комфортно находиться среди австралийского народа.

Люди спрашивают меня, готов ли я выиграть турнир «Большого шлема». Я не узнаю, пока это не произойдет. Моей мечтой было стать лучшим в своем деле, и я очень близок к этому. Я двигаюсь в правильном направлении", — приводит Sportskeeda слова Циципаса.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 по 29 января.