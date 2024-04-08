Циципас: «Синнер и Алькарас подталкивают меня к тому, чтобы стать лучше»

Греческий теннисист Стефанос Циципас считает, что молодое поколение теннисистов в лице Янника Синнера и Карлоса Алькараса подняли теннис на новый уровень.

«Да, конечно, я чувствую, что они еще больше расширили границы тенниса. Давно не было такого хорошего поколения игроков, и я действительно так считаю. Янник Синнер, Карлос Алькарас, да и все остальные ребята подталкивают меня к тому, чтобы стать лучше. Теперь стандарты выше. Мне нужно предлагать на корте больше усилий, чем раньше. Так устроена жизнь — одно поколение оставляет что-то после себя, а следующее появляется и пытается это улучшить. Так что я своего рода лучшая версия того, что было раньше», — приводит Tennis-Infinity слова Циципаса.

25-летний Циципас является победителем 12 турниров ATP (из них десять — в одиночном разряде) и победителем Итогового турнира ATP 2019 года. Грек также становился финалистом двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции-2021 и Открытый чемпионат Австралии-2023). На данный момент он занимает 12-е место в мировом рейтинге.