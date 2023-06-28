Циципас проиграл Ханфманну во втором круге турнира в Мальорке

Сегодня, 19:40
Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл немцу Яннику Ханфманну во втором круге турнира ATP 250 в Мальорке.
Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут. Грек является действующим чемпионом турнира.
5-я ракетка мира Циципас 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету 48-й ракетки мира Ханфманна 5 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале немец сыграет с победителем матча Фелисиано Лопес (Испания) — Джордан Томпсон (Австралия).
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 915?630 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Ханфманн (Германия) — Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — 6:4, 3:6, 6:2