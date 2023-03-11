Третья ракетка мира Циципас проиграл Томпсону, занимающему 87-е место в рейтинге ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас потерпел поражение во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он проиграл австралийцу Джордану Томпсону, занимающему 87-е место в рейтинге ATP.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. На счету Томпсона 11 подач навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный из пяти брейк-пойнтов. Циципас сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Томпсона будет победитель матча Максим Кресси — Алехандро Табило.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джордан Томпсон (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:5)