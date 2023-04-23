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Сегодня, 09:25

Циципас: «Снова борюсь за титул в Барселоне, моя воля сильна»

Виталий Косик
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над Лоренцо Музетти в полуфинале в Барселоне — 6:4, 5:7, 6:3.

«Шла очень жесткая физическая борьба. Нужно было покрывать много метров на корте, и он выполнял невероятные оборонительные удары, которые я не ожидал. Психологически было очень тяжело. Нужно было бороться как лев, и я просто вышел и делал свой максимум. С Лоренцо очень тяжело — особенно на этом корте. Поэтому потребовались дополнительные усилия. Я снова борюсь за титул в Барселоне, моя воля сильна. Я выхожу, выкладываюсь по максимуму. Никакого негатива. Просто наслаждаюсь», — приводит слова Циципаса пресс-служба АТР.

В финале турнира Циципас сыграет против испанца Карлоса Алькараса.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/tsitsipas-musetti-barcelona-2023-saturday
Теннис
Стефанос Циципас
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