Циципас: «Снова борюсь за титул в Барселоне, моя воля сильна»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над Лоренцо Музетти в полуфинале в Барселоне — 6:4, 5:7, 6:3.

«Шла очень жесткая физическая борьба. Нужно было покрывать много метров на корте, и он выполнял невероятные оборонительные удары, которые я не ожидал. Психологически было очень тяжело. Нужно было бороться как лев, и я просто вышел и делал свой максимум. С Лоренцо очень тяжело — особенно на этом корте. Поэтому потребовались дополнительные усилия. Я снова борюсь за титул в Барселоне, моя воля сильна. Я выхожу, выкладываюсь по максимуму. Никакого негатива. Просто наслаждаюсь», — приводит слова Циципаса пресс-служба АТР.

В финале турнира Циципас сыграет против испанца Карлоса Алькараса.