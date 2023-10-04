Циципас — о тренерской команде: «Мой отец здесь, чтобы остаться. Я не собираюсь его менять»

Греческий теннисист Стефанос Циципас сообщил, что снова будет работать со своим отцом Апостолосом Циципасом.

В августе спортсмен ограничил работу с отцом, который был его основным тренером, и тренировался под руководством Марка Филиппуссиса. Позже стало известно, что Циципас прекратил сотрудничество с австралийским специалистом.

«Марк Филиппуссис больше не является частью команды. Я хотел попробовать работу с тренером и посмотреть, что из этого получится. Но из-за отсутствия моего отца я чувствовал, что теряю часть своей идентичности как игрока. Я просто не смог приспособиться к новому формату, методиками, которые применял Марк, хотя я им всегда восхищался. Мой отец всегда был рядом со мной. Даже когда люди его не видели, он в буквальном смысле был рядом со мной. Он здесь, чтобы остаться. Я не собираюсь когда-либо менять его или отталкивать», — заявил греческий теннисист.

25-летний Циципас является финалистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и победителем одиннадцати турниров ATP.